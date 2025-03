Kërkohet ndihma e qytetarëve për kapjen e një të dyshuare për vjedhje në Prizren

Sipas policisë, i kërkuari me inicialet N.N dyshohet për veprën penale “vjedhje”.

“Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren-Sektori i Hetimeve të Stacionit Policor në Prizren, bazuar në ligj për publikimin e fotos me shënime tjera të personave të kërkuar me autorizim të Prokurorisë Themelore në Prizren, me qëllim identifikimit dhe lokalizimin të saj lëshon: Kërkesë për bashkëpunim me qytetarët.