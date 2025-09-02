Kërkohej nga autoritet gjermane, serbi ndalohet në Morinë

Një 55-vjeçar serb është ndaluar në Morinë, pasi dyshohet se tentoi të futej në Shqipëri, përderisa ishte në kërkim nga autoritet gjermane. Sipas Policisë së Shqipërisë, i dyshuari G.S., ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, me masë sigurie “Arrest në burg” nga Gjykata e Mainz, për evazion fiskal dhe përfitim të kundërligjshëm të pagave/shpërblimeve të…

02/09/2025 13:35

Një 55-vjeçar serb është ndaluar në Morinë, pasi dyshohet se tentoi të futej në Shqipëri, përderisa ishte në kërkim nga autoritet gjermane.

Sipas Policisë së Shqipërisë, i dyshuari G.S., ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, me masë sigurie “Arrest në burg” nga Gjykata e Mainz, për evazion fiskal dhe përfitim të kundërligjshëm të pagave/shpërblimeve të të tjerëve.

“Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët në Gjermani, vijon procedurat për ekstradimin e 55-vjeçarit”, thuhet tutje në njoftim.

