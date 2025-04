Kërkim-Shpëtimi Malor i Kosovës mbyll operacionin e kërkimit të 27 vjeçarit në Has, po presin grumbullimin e informacioneve të nevojshme Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës që nga data 7 prill (dje), janë në kërkim të 27-vjeçarit A.Ll nga fshati Kishaj i Hasit. ShKShMK ka njoftuar se sot kanë mbyllur operacionin e kërkimit, shkruan lajmi.net. “Skuadrat e ShKShMK së bashku me policinë e shtetit, banorët e zonës kanë realizuar kërkimin e zonës së dyshuar me…