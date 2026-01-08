“Kërkesa për kompensim të dëmit bëhet në Komunë” – Lladrovci falënderon donatorët dhe qytetarët gjatë vërshimeve

08/01/2026 21:14

Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka falënderuar të gjithë donatorët dhe kontribuesit që vullnetarisht u përfshinë për të ndihmuar qytetarët e prekur nga vërshimet.

Ai theksoi se ndihma përfshinte “pako ushqimore, strehim dhe transport për të dëmtuarit dhe hapje të kanaleve e rrugëve për qarkullim gjatë vërshimeve.”, transmeton lajmi.net.

Lladrovci njoftoi qytetarët se “kërkesa për kompensim të dëmit bëhet në Komunë te Komisioni për vlerësimin e dëmit nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera.”

Ai falënderoi gjithashtu zyrtarët, qytetarët dhe kompanitë që ofruan solidaritet dhe shprehën gatishmëri të përkrahjes deri në normalizimin e plotë të gjendjes.

Sipas kryetarit, nga niveli qendror gjatë vërshimeve nuk është kërkuar ndihmë, pasi situata mund të përballohej nga niveli lokal.

Ai shtoi se ndihma nga niveli qendror do të kërkohet për “kompensimin e dëmeve ndaj pronave private dhe kompanive të dëmtuara,” ndërsa Komisioni për vlerësimin e dëmit do ta kryejë detyrën me përgjegjësi dhe sipas procedurave ligjore.

Postimi i plotë: 

Falënderim për donatorët dhe kontribuesit për lehtësimin e gjendjes gjatë vërshimeve
Falënderoj të gjithë donatorët të cilët vullnetarisht u paraqitën për të ofruar ndihmë me pako ushqimore, strehim dhe transport për të dëmtuarit dhe hapje të kanaleve e rrugëve për qarkullim gjatë vërshimeve.
Nga pyetjet e qytetarëve, ju njoftoj se kërkesa për kompensim të dëmit bëhet në Komunë te Komisioni për vlerësimin e dëmit nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera.
Falënderojmë zyrtarët, qytetarët dhe të gjitha kompanitë që ofruan dhe po ofrojnë solidaritet me qytetarët e prekur nga vërshimet si dhe shprehën gatishmëri të përkrahjes deri në normalizimin e plotë të gjendjes.
Nga niveli qendror, gjatë vërshimeve nuk kemi kërkuar ndihmë, sepse, mund ta përballonim vetë situatën, ndërsa kemi kërkuar dhe kërkojmë përkrahje për kompensimin e dëmeve ndaj pronave private dhe kompanive të dëmtuara.
Komisioni për vlerësimin e dëmit në komunën e Drenasit do ta kryej detyrën me përgjegjësi dhe mbetet obligim i nivelit qendror, në pajtim me procedurat ta kryej kompensimin./lajmi.net/

