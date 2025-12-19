Kërkesa e SPAK për imunitetin e Ballukut, mblidhet Këshilli i Mandateve
Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit në Shqipëri është mbledhur me dyer të mbyllura për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për autorizim për heqjen e imunitetit të zv.kryeministres Belinda Balluku. Prokurorët e SPAK, Dritan Prençi, kreu i ri i Prokurorisë së Posaçme, Klodian Braho, dhe prokurorja Dorina Bejko mbërritën në Kuvend së bashku pak para se…
Lajme
Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit në Shqipëri është mbledhur me dyer të mbyllura për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për autorizim për heqjen e imunitetit të zv.kryeministres Belinda Balluku.
Prokurorët e SPAK, Dritan Prençi, kreu i ri i Prokurorisë së Posaçme, Klodian Braho, dhe prokurorja Dorina Bejko mbërritën në Kuvend së bashku pak para se të niste mbledhja.
Mësohet se Balluku nuk është e pranishme në mbledhje por përfaqësohet nga avokati i saj, raporton Euronews.al.
Në relacionin e dorëzuar në Kuvend për heqjen e imunitetit të Ballukut, SPAK ka renditur edhe arsyet se përse kërkon arrestimin e saj.
Në mbledhjen e sotme, zv.kryeministrja ka të drejtë të paraqitet vetë ose me avokat mbrojtës për t’u mbrojtur.
Rregullorja e Kuvendit nuk parashikon një afat se kur duhet të mbyllet shqyrtimi ndërsa nga mbledhja e fundit e Këshillit, ka maksimumi dy javë kohë për hartimin e raportit, i cili duhet të votohet në seancën e parë plenare.
Një ditë më parë, Apeli i GJKKO-së la në fuqi masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit për Ballukun, ndërkohë që nuk mori në shqyrtim ankesën për pezullimin nga detyra, për t’i dhënë kohë Gjykatës Kushtetuese të shprehet mbi ankimin e kryeministrit Rama.