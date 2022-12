Kërkesa e Serbisë të kthejë trupa në Kosovë, Klinaku: Do të ballafaqohen ushtarakisht me neve si lutetarë të UÇK-së Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, sot mbajti konferencë të jashtëzakonshme për media, pas kërkesës së Serbia i ka bërë KFOR-it që të kthejë 1 mijë trupa në Kosovë. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Faton Klinaku, deklaroi se në momentin që Policia rrezikohet, do të dalin…