Kërkesa e PE-së për heqjen e masave ndaj Kosovës, deputetja britanike: Lajm i vonuar por i mirëpritur

Komisioni për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar draft-raportin që vlerëson përparimin e Kosovës në procesin e integrimit evropian gjatë viteve 2023 dhe 2024. Në këtë raport, eurodeputetët kanë kërkuar heqjen e menjëhershme të masave kufizuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, duke theksuar se ato nuk janë të justifikueshme, pasi Kosova ka përmbushur tashmë kërkesat e BE-së.

Autori i raportit, eurodeputeti Riho Terras, ka theksuar se është e nevojshme një hap i ri në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Ai ka shprehur vlerësim për faktin se të gjitha partitë kryesore në Kosovë janë të angazhuara fuqishëm për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.

“E ardhmja e Kosovës është në familjen evropiane, duke u bazuar në një agjendë reformash, dhe ne do të punojmë së bashku për ta arritur këtë objektiv”, ka thënë Terras.

Deputetja britanike Alicia Kearns ka reaguar pozitivisht ndaj këtij zhvillimi, duke e cilësuar si një hap të vonuar, por të domosdoshëm për të rivendosur ekuilibrin në qasjen e BE-së ndaj Ballkanit.

“Lajm i vonuar prej kohësh, por jashtëzakonisht i mirëpritur. Shpresoj që këto thirrje të merren seriozisht nga institucionet evropiane”, ka thënë Kearns.

Masat kufizuese të Bashkimit Evropian ishin vendosur fillimisht si reagim ndaj krizës në veri të Kosovës, veçanërisht pas tensioneve të rënda në komunat me shumicë serbe në vitin 2023. Ato ishin një mjet për të shtyrë autoritetet kosovare të ndërmerrnin hapa konkretë për de-përshkallëzimin e situatës dhe rritjen e bashkëpunimit me komunitetin ndërkombëtar.

BE-ja e kishte kushtëzuar heqjen e këtyre masave me përpjekje të dukshme nga ana e Qeverisë së Kosovës për të ulur tensionet në veri, duke përfshirë organizimin e zgjedhjeve të reja komunale me pjesëmarrje të serbëve dhe bashkëpunimin me misionet ndërkombëtare si EULEX dhe KFOR.

Miratimi i raportit nga Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian mund të sinjalizojë një ndryshim të mundshëm në qëndrimin e BE-së ndaj Kosovës dhe një vlerësim më të balancuar të situatës në terren.