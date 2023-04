Kërkesa e Kosovës për pranim në Këshillin e Evropës do të jetë në seancën e jashtëzakonshme më 24 prill Kërkesa e Kosovës për pranim në Këshillin e Evropës do të jetë në rendin e ditës të seancës së jashtëzakonshme të Komitetit të Ministrave e planifikuar për të hënën, 24 prill. Një mbledhje e jashtëzakonshme e Komitetit në nivelin e ambasadorëve u mblodh sot, me insistimin e shteteve individuale të Kuintit. Arsyeja e këtij nxitimi…