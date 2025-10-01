Kërkesa e BE-së për formimin e institucioneve, Tahiri: Diplomacia e evropiane i kupton pasojat për shtetin tonë

01/10/2025 22:06

Ish-zëvendëskryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, e ka komentuar kërkesën e shefit të Zyrës së BE-së në Kosovë, Aivo Orav, për formim sa më të shpejt të institucioneve.

Ajo ka theksuar se e vlerëson lartë këtë kërkesë.

Në profilin e saj në “Facebook”, Tahiri ka shkruar se zyrtari evropian i kupton pasojat e vonesës së krijimit të institucioneve.

“Shefi i zyrës se BE, Orav po lut politikanet që ta formojnë qeverinë – e vlerësova – sepse diplomacia evropiane i kupton pasojat për shtetin tone”, ka shkruar Tahiri.

