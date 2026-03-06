Kërkesa e Albulena Haxhiut për çështjen e Presidentit – Kushtetuesja i jep afat deri me 9 mars deputetëve që të paraqesin komentet e tyre

Gjykata Kushtetuese i është përgjigjur kryeparlamenatres Albulena Haxhiu, e cila dje ka dërguar një lëndë për shqyrtim në këtë institucion. Përmes një shkrese kjo gjykatë e ka njoftuar Haxhiun se ka regjistruar kërkesën K.068/26, e cila është parashtruar nga ajo dhe 9 deputetë të Kuvendit të Kosovës lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së “Procedurës për…

Lajme

06/03/2026 16:02

Gjykata Kushtetuese i është përgjigjur kryeparlamenatres Albulena Haxhiu, e cila dje ka dërguar një lëndë për shqyrtim në këtë institucion.

Përmes një shkrese kjo gjykatë e ka njoftuar Haxhiun se ka regjistruar kërkesën K.068/26, e cila është parashtruar nga ajo dhe 9 deputetë të Kuvendit të Kosovës lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së “Procedurës për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës”.

Në këtë shpresë, të cilën e ka siguruar nacionale, thuhet se deputetët e Kuvendit mund t`i paraqesin komentet e tyre me shkrim për këtë çështje deri më 9 mars 2026.

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Avokati kosovar: Dekreti i Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit është në...

March 6, 2026

“Si ministre nuk e kam penguar kurrë hetimin”, Balluku reagon për...

March 6, 2026

Apeli anulon vendimin e Themelores që kishte liruar të dyshuarit e...

March 6, 2026

Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

Lajme të fundit

Avokati kosovar: Dekreti i Osmanit për shpërndarjen e...

“Si ministre nuk e kam penguar kurrë hetimin”,...

“Ndoshta i shihni bashkë”, Dini bën paralajmërimin për...

Klopp drejt rikthimit në pankinë? Trajneri gjerman në...