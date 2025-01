Kërcënon presidenti i Brazilit: Nëse Trump ndryshon tarifat për produktet braziliane, do të kundërpërgjigjemi Presidenti amerikan Donald Trump qysh gjatë fushatës dhe me marrjen e mandatit ka nisur ‘ të kërcënojë’ shtete të tjera lidhur me tarifat që parashikohen. Në valën e reagimeve, presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva ka paralajmëruar administratën amerikane të Trump se në rast ndryshimesh tarifash ndaj produketeve braziliane, do të kenë kundërpërgjigje. Lula…