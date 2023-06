Kërcënon ish-kryetari i Zveçanit: Do t’i përgjigjemi të gjithë atyre që na duan të keqen Ish-kryetari i komunës së Zveçanit, Dragisha Milloviq, gjatë tubimit të sotëm në veri të Mitrovicës, ka kërcënuar se serbët do të përgjigjen nëse, siç e quajti ai, ‘zullumi’ ndaj popullatës serbe në veri do të vazhdojë. Ai nuk ka precizuar se në çfarë forme do të ndodhë kjo përgjigje. Sipas tij, serbët do të jenë…