Kërcënoi se do të shkonte me kallashnikov në shkollë, arrestohet nxënësi serb Në Sombor, policia arrestoi një tetëmbëdhjetë vjeçar nga Sombori i dyshuar se ka kryer vepra penale të rrezikimit të sigurisë, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve dhe lëndëve plasëse. Ai dyshohet se në një rrjet social ka kërcënuar se do të vinte në shkollë me automatik, gjë të cilën e ka përsëritur verbalisht. Me…