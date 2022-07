Kërcënohet nëna e Marigona Osmanit në Facebook nga një profil me emrin e Krivaqës Familjen e Marigona Osmanit nuk po e lënë rehat as pas vrasjes së saj. Nëna e të ndjerës një ditë më parë u kanos në rrjete sociale nga dikush që u paraqit si vrasësi i të bijës, Dardan Krivaqa. I njëjti, sipas burimeve të klanit, 43 vjeçaren tashti e kërcënoi me vajzën tjetër, motrën e…