Kërcënohet me vrasje një avokat në Gjilan

Dy ditë më parë një avokat ka raportuar në Policinë e Rajonit të Gjilanit se është kërcënuar me vrasje nga një person.

Policia ka sqaruar se avokati është telefonuar nga i dyshuari me një numër të fshehur duke u prezantuar me një emër të rrejshëm ku ka kërkuar që të takohet me avokatin e të cilin më pas e ka kërcënuar.

Në lidhje me rastin është njoftuar edhe prokurori i shtetit.

I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/