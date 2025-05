Kërcënohet me jetë presidentja, Kupina: Institucionet duhet të veprojnë

Presidenca e Kosovës ka konfirmuar se ka pranuar një email kërcënues të drejtuar ndaj Presidentes së Republikës, Vjosa Osmani.

Emaili është dërguar në adresën zyrtare të Presidencës dhe përmban gjuhë fyese e kërcënuese, duke përfshirë etiketime si “kriminele”, “ordinere” dhe “antikushtetuese”, si dhe kërcënime serioze për jetën e Presidentes.

Zyrtarët e Presidencës kanë bërë të ditur se rasti është raportuar menjëherë te organet kompetente për hetim të mëtutjeshëm.

“Kërcënimi i fundit me jetë ndaj presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, është vetëm një në vargun e gjatë të kërcënimeve të vazhdueshme që ajo ka marrë ndër vite”. Kështu ka deklaruar këshilltari për media i Presidentes, Bekim Kupina, i cili ka ngritur shqetësimin për mosreagimin e institucioneve të drejtësisë ndaj këtyre rasteve.

Sipas Kupinës, përkundër dhjetëra kërcënimeve – shumica prej tyre me jetë – autorët nuk janë përballur me drejtësinë. Madje, ai thekson se në shumë raste kërcënimet janë bërë publikisht, me emër e mbiemër, nga profile të identifikueshme në rrjete sociale, madje edhe në emisione televizive.

“Ky është rasti i vetëm në historikun institucional, siç na është thënë nga vetë institucionet e sigurisë, ku asnjë nga kërcënuesit nuk është përballur me drejtësinë”, ka thënë Kupina.

Ai ka theksuar se mosveprimi i organeve të drejtësisë ka krijuar një klimë të rrezikshme, ku kërcënimet jo vetëm që nuk ndalen, por inkurajohen. Sipas tij, kjo situatë po nxit një model të rrezikshëm të dhunës verbale, thirrjeve për eliminim fizik dhe përçmimit të rendit kushtetues. /rtk