Kërcënohet Dritan Abazoviq, lajmëron drejtuesit e policisë

Kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq, kërkoi nga drejtuesit e policisë publike dhe sekrete që të hetojnë kërcënimet që ai ka marrë për shkak të arrestimit të oficerit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Petar Lazoviq.

Po ashtu, Abazoviq ka njoftuar Ministrin e Punëve të Brendshme Filip Axhiq, drejtorin e Administratës së Policisë Zoran Brđanin dhe drejtorin e ANB Sava Kentera për informacionet që pretendon se i merr.

Ai tha për “Vijesti” se u ka kërkuar që të mblidhen informacione, ndërsa deklaron se grupet e afërta me Petar Lazoviqin dhe babain e tij Zoran, ish-zyrtar i lartë i policisë, po e synojnë atë si fajtorin kryesor për arrestimin dhe po planifikojnë një lloj hakmarrjeje.

Kryeministri nuk ka dashur që “Vijesti” të saktësojë se kush nga rrethi i Lazoviqit e ka në shënjestër, duke e mbajtur si përgjegjës për arrestimin e “Juniorit”, por ai nuk po merr asnjë kërcënim. Gjithashtu, ai theksoi se nuk ka “asnjë arsye për të mos u besuar njerëzve” që e kanë informuar për këtë.

“Nuk do të heq dorë as edhe një milimetër, pa marrë parasysh kërcënimet, tonet ekstremiste, gjuhën e urrejtjes misionin e krijimit të shtetit ligjor. Përkundrazi, përpjekjet për sabotim, tonet ekstremiste, gjuha e urrejtjes apo kërcënimet janë të kota. E di që kjo shkakton zhgënjim tek shumë njerëz, por ne kemi treguar se Mali i Zi po ecën në rrugën e lirisë dhe nuk ka vend për kartelet e drogës, kontrabandistët e cigareve apo elitat e korruptuara. Jam informuar nga disa burime se grupet e afërta me Lazoviçin ishin kryesisht në shënjestër për shkak të problemeve të tyre me ligjin. Ata po përpiqen të krijojnë një atmosferë në të cilën unë, nga pozita e kryeministrit, gjoja po u bëj presion prokurorëve që ta ndjekin penalisht Lazoviçin dhe grupin kriminal-biznes të njerëzve rreth tyre,”- tha kryeministri Abazoviq. Ai gjithashtu tha se beson se autoritetet nuk do t’i relativizojnë kërcënimet që ai merr.

Kronologjia

Në fillim të shkurtit të vitit të kaluar, Europol dhe Eurojust kanë “hakuar” komunikimin përmes aplikacionit të koduar Sky EÇ. Gjatë muajit të ardhshëm, autoritetet gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit në Belgjikë, Francë dhe Holandë monitoruan korrespondencën e kriminelëve në të gjithë Evropën, duke rezultuar në mbledhjen e informacionit kyç për më shumë se njëqind operacione kriminale të planifikuara në shkallë të gjerë.

Në korrik të vitit të kaluar, Agjencia për Zbatimin e Ligjit të Bashkimit Evropian – Europol i dorëzoi Prokurorisë Speciale të Shtetit (SDT) transkriptet e mesazheve të shkëmbyera përmes atij aplikacioni, me shpjegimin se policët Petar Lazoviç dhe Ljubo Milović korrespondonin dhe bashkëpunonin me drejtuesit dhe anëtarë të klanit kriminal “Kavaç”. Lazoviç, i punësuar në ANB, mbante rregullisht kontakte me një nga krerët e dyshuar të klanit të Kavaçit, Radoj Zvicer, dhe praktikisht e vëzhgonte shpinën e tij. Lazoviç është arrestuar, ndërsa policia është në kërkim të kolegut të tij Miloviç, i cili është i pezulluar dhe i pacaktuar që nga viti 2018.

Një zyrtar i shërbimit sekret malazez, i cili dyshohet për organizim të grupit kriminal dhe për bashkëpunim me klanin kriminal të Kavaçit, me propozim të Prokurorisë Speciale të Shtetit, më 21 Korrik është urdhëruar të ndalohet nga organet e rendit.