Kërcënohen me jetë gazetarja dhe kameramani i “Betimit për Drejtësi” Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka njoftuar se një gazetare dhe një kameraman i ”Betimit për Drejtësi”, janë kërcënuar me jetë. Sipas redaksisë së “Betimi për Drejtësi”, gazetarja dhe kameramani janë kërcënuar me jetë nga një shitës i mallrave ilegale. Reagimi I plotë: Kërcënohen me jetë gazetarja dhe kameramani i “Betimi për Drejtësi”Gazetarja, Alberta Hashani…