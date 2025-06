Kërcënimet ndaj NATO-s dhe Ballkanit – kryesuesi nënvizon rëndësinë e sigurisë së Kosovës Nënkomisioni për Evropën i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, i kryesuar nga Kongresmeni Keith Self (TX-03), ka mbajtur një seancë dëgjimore të titulluar “Vlerësimi i Sfidave me të cilat Përballet NATO”, duke u përqendruar në kërcënimet në zhvillim ndaj Aleancës dhe stabilitetin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Self e hapi seancën dëgjimore…