Kërcënim me bombë në Aeroportin e Prishtinës, evakuohen pasagjerët dhe personeli Një kërcënim me bombë është raportuar sot në Aeroportin e Prishtinës. Si shkak janë evakuuar udhëtarë të shumtë dhe personeli. Kjo është konfirmuar edhe nga Policia e Kosovës. Zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka thënë për lajmi.net se rreth orës 16:00, është pranuar informata për dyshimet që ndërlidhen me një shpërthim…