Kërçeli i VV-së thirrje që të votohet Rashiqi: Kuvendi duhet të veprojë, jo të presë udhëzime çdo 30 ditë
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ilir Kërçeli, ka reaguar në prag të seancës së 60-të të Kuvendit të Kosovës, duke kritikuar procesin e zvarritur të konstituimit të plotë të Kuvendit.
Ai tha se, ndonëse është pjesë e legjislaturës aktuale që nga fillimi, ende nuk ka pasur mundësinë të flasë nga foltorja e Kuvendit, transmeton lajmi.net
“Si deputet për herë të parë në këtë legjislaturë, deri më sot nuk më është dhënë rasti të flas nga foltorja e Kuvendit,” tha Kërçeli, duke shtuar se Kuvendi ende ndodhet në fazën e konstituimit të plotë, pavarësisht dhjetëra seancave të mbajtura.
Kërçeli vlerësoi se përpara deputetëve është një vendim i qartë, duke përmendur dallimin mes Listës Serbe dhe kandidatit Nenad Rashiq. “Lista Serbe – një parti që nuk i njeh institucionet e Republikës së Kosovës… nënkryetarët e saj janë përfshirë në tentativa për invazion ndaj territorit të vendit, si dhe së fundi edhe në aktivitete të spiunazhit kundër forcave të NATO-s,” deklaroi ai. Sipas tij, Rashiq është një përfaqësues serb që e njeh Kushtetutën dhe institucionet e Kosovës, dhe nuk ka sfiduar ligjet e saj.
Duke u bërë thirrje kolegëve deputetë për veprim, Kërçeli shtoi: “Ne nuk mund të lejojmë që liria dhe ushtrimi i mandatit tonë të kufizohen nga paragjykime… Detyra jonë është të veprojmë, jo të presim udhëzime çdo 30 ditë.”
Ai theksoi se qytetarët ua kanë besuar atyre mandatin dhe është përgjegjësi e deputetëve ta përmbushin atë me vendimmarrje të qartë dhe të drejtpërdrejtë./lajmi.net/