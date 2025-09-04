Keqtrajtimet në Hagë, OVL UÇK thërret konferencë për media
Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka paralajmëruar një konferencë për media për nesër.
Ajo është paraparë të nis nga ora 14:00 në zyrat e organizatës në Prishtinë.
Konferenca vie pas zhvillimeve të fundit në Hagë ku raportohet për keqtrajtim ndaj katërshes së UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, nga një ish-gardian në Scheveningen tashmë prokuror i specializuar.
Ai nga një roje burgu, u bë hetues, më tej u gradua në zëvendësshef, e krejt vonë si Shef i Qendrës së Paraburgimit.