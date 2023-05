Keq e më keq për Real Madridin, Carvajal përjashtohet me të kuq Përveç rezultatit, Real Madridi është në disavantazh numerik në fushë ndaj Real Sociedadit në takimin kampional në La Liga. “Mbretërit” kanë mbetur me një futbollist më pak në fushë nga minuta e 61-të kur mbrojtësi Carvajal është përjashtuar me karton të kuq, shkruan lajmi.net. Reprezentuesi spanjoll u ndëshkua me kartonin e dyë të verdhë pas…