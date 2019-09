Këputet kabllo kryesore elektrike në Mitrovicë, komuna fajëson partitë politike

Komuna e Mitrovicës mbetet pa rrymë që nga nata e mbrëmshme, pasi sipas komunës, persona të papërgjegjshëm që e kanë këputur me qëllim kabllon kryesore të rrjetit elektrik të komunës.

Me këtë rast, Komuna e Mitrovicës iu ka bërë apel partive politike që të ruajnë qetësinë.

“Partitë politike të mos rebelohen në këtë shkallë, ku me qëllime të caktuara keqdashëse bëjnë veprime të tilla siç kanë këputur kabllon kryesore të komunës. Po ashtu Komuna e Mitrovicës kërkon edhe nga qytetarët që të mos bien pre e këtyre grackave dhe provokimeve, dhe i bën thirrje organeve të Policisë së Kosovës dhe hetuesisë që të kryejnë punën e tyre me nder në përputhje me ligjet në fuqi”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/