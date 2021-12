Këput ligamentin, Clevland mbesin pa yllin e skuadrës për pjesën e mbetur të sezonit

Bëhet fjalë për basketbollistin Ricky Rubio që luan në pozitën e qendrës dhe që këtë edicion nuk do rikthehet më në fushë, transmeton lajmi.net.

Mediumi spanjoll, ‘ESPN’ raporton se Rubio ka pësuar këputje të ligamentit në gjurin e majtë, në ndeshjen e fundit kundër Pelicans.

Rubio që ishte duke kaluar në formë fantastike dhe ishte shumë pranë të arrinte triple-double me 27 pikë, 13 rebounds dhe tetë asistime, u detyrua të largohet nga fusha, e cila nuk do kthehet deri në sezonin tjetër.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y

— SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021