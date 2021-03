Kenia nis vaksinimin, Uganda merr dozat, Kosova bën thirrje për respektim të masave

Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Keni, Patrick Amoth, ishte i pari që e mori vaksinën për Covid-19 në vendin e tij. “Ndihem për mrekulli që e kam marrë vaksinën dhe u bëj thirrje punëtorëve shëndetësorë që të mos frikësohen. Vaksina është e sigurt”, tha ai.

Grupe me prioritet për t’u vaksinuar të parët në Keni janë punëtorët në repartet e kujdesit intensiv në spitale dhe studentët e vitit të fundit të mjekësisë, shkruan The Guardian.

864,000 #AstraZeneca #COVID19 vaccines arrived in Kampala, Uganda🇺🇬 this afternoon.

11 countries & over 11 million #COVID19 vaccines have been delivered across #Africa through #COVAX so far.

🇬🇭🇨🇮🇨🇩🇳🇬🇦🇴🇱🇸🇬🇲🇸🇸🇺🇬🇷🇼🇰🇪 pic.twitter.com/EoMgRyrlvU

— WHO African Region (@WHOAFRO) March 5, 2021