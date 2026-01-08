“Keni zbuluar Covidin e ri”, Xheneta akuzon banorët për papastërti
Xheneta ka trazuar shtëpinë me hyrjen e saj brenda. Ajo ka paralajmëruar banorët për papastërtinë e madhe që po mbizotëron aty. Teksa ish-banorja nuk kursen as kunjat ndaj tyre. Në një moment ajo iu thotë banorëve se kanë zbuluar një Covid të ri.
ShowBiz
08/01/2026 16:55
