“Keni kaluar kufijtë e njerëzores” – Syla u jep 24 orë afat kërcënuesve që t’i tërheqin mesazhet, ndryshe lajmërohen në polici

Gazetari Valon Syla u ka dhënë ultimatum personave që e kërcënuan se do t’i lajmërojë në polici, nëse nuk i tërheqin mesazhet.

Sipas tij, për 25 vite në këtë profesion, nuk e ka lajmëruar asnjë kërcënues, por pas rastit të fundit, gjithnjë sipas tij, ndjekësit kanë kaluar kufijtë e njerëzores, përcjell lajmi.net.

“Prej këtij momenti i keni edhe 24 orë afat prej meje, nga mirëkuptimi nëse i keni ra pishman me i fshi e me i tërhjek mesazhet që i keni dërguar drejt adresave të mia. Pas këtij afati, bash secilin do ta denoncoj në polici, veç e veç me foto dhe identitete”, shkroi veç tjerash.

Më poshtë edhe postimi i plotë: