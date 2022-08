Këngëtarja turke arrestohet për një shaka që bëri lidhur me shkollat ​​fetare Këngëtarja turke, Gulsen është arrestuar dhe akuzuar për nxitje të urrejtjes për një shaka që ka bërë me shkollat ​​fetare. Në prill, këngëtarja me shaka një anëtar të grupit të saj e quajti “pervers” për shkak se ai kishte marrë pjesë në një prej këtyre shkollave, shkruan BBC, trasmeton lajmi.net. Pavarësisht se komentet ishin të…