Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa feston ditëlindjen, nuk mungon urimi babait të saj Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, sot feston ditëlindjen. Ylli botëror, feston ditëlindjen e 28-të, shkruan lajmi.net. Një urim special ajo mori edhe nga babai i saj, Dugagjin Lipa, i cili gjithashtu është menaxher i saj në shumicën e gjërave. Ai ka postuar fotografi me yllin duke shkruar: Urime ditëlindjen dashuria ime. Vazhdo të…