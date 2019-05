Këngëtarja e njohur u detyrua të operohet pas ceremonisë “Billboard Music Awards”

Ditë më parë u mbajt ceremonia e ndarjes së çmimeve “Billboard Music Awards”, shkruan lajmi.net.

Në mesin e pjesëmarrëvsve ishte edhe këngëtarja Kelly Clarson, e cila kishte performuar në skenën e “BMA”.

Por, pas përfundimit të këtij eventi, ajo përfundoi në spital, madje u detyrua të operohet nga apendiksi apo siç njihet zorra qorre.

“Nuk do të gënjej… Ndoshta kam qarë nga dhimbja pas interpretimit. Shkova në shtëpi menjëherë pas ndarjes së çmimeve, por përfundova në spital, në operacion. Tash ndihem për mrekulli. Mirë u pafshim apendiks”, ka shkruar ndër të tjera ajo. /Lajmi.net/

Not gonna lie…. I may or may not have broken down in tears after the show from pain 😬 BUT thanks 2 all the amazing people @ Cedars-Sinai I flew home directly after the event, nailed the surgery early this morning, & feeling awesome now! Bye bye appendix 🤣 #TheShowMustGoOn 💁🏼‍♀️ https://t.co/eL9HoVlSiM

— Kelly Clarkson (@kelly_clarkson) May 2, 2019