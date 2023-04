Këngëtari kosovar pretendon se gjeti serbin që 25 vite më parë ia mori e torturoi babain e tij, i gatshëm të dëshmojë në gjykatë

Këngëtari kosovar, Labinot Rexha, pretendon se ka gjetur serbin që 25 vite më parë, ndau babain e tij nga familja.

Rexha, përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, thotë se Trajko Roganovic është serbi që sipas tij e kishte marrë babain e këngëtarit, që shkaku i rrahjeve e torturave mizore, kishte humbur jetën më vonë, përcjell lajmi.net.

Veç kësaj, këngëtari ka shtuar se është i gatshëm të dëshmojë në secilën gjykatë vendore e ndërkombëtare.

“Ishte muaji Korik i vitit 1998, kohë lufte në vendlindjen time Rahovecin, në hyrje të qytetit të Rahovecit isha së bashku me Nënën, Babain tim, Gjyshin tim dhe familjarë tjerë.Një post bllok i krijuar nga policia dhe ushtria qetnike Serbe na ndaloi të gjithëve, unë isha pranë babait tim e kisha shtrënguar dorën e tij kur në atë moment e morrën babain tim nga duart tona.

Ky njeri me emrin 𝐓𝐑𝐀𝐉𝐊𝐎 𝐑𝐎𝐆𝐀𝐍𝐎𝐕𝐈𝐂 i cili edhe operonte në Rahovec si polic së bashku me 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐎 𝐅𝐈𝐋𝐈𝐏𝐎𝐕𝐈𝐂 (𝐌𝐔𝐒𝐓𝐀𝐐𝐈) në atë kohë ishin iniciatorët e gjithë asaj skene të tmerrshme të cilën e pash me sy të një fëmiu adoleshent.Babain tim e burgosën dhe më pas e keqtrajtuan, e rrahën dhe e torturuan në mënyrën më mizore, ku pas luftës për shkak të gjithë kësaj babai im u sëmurë dhe nuk mundi ti mbijetojë sëmundjes e cila ju krijoji nga kjo ngjarje dhe vdiq”, tha ndër tjerash ai.

