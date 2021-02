Këngëtari i njohur ishte arrestuar në nëntor me akuzën e vozitjes nën ndikim të alkoolit

Bruce Springsteen u arrestua me akuza të DWI në nëntor.

Bruce Springsteen u arrestua në një park kombëtar në New Jersey në nëntor me akuzat e vozitjes nën ndikim, sipas një zëdhënësi të Zonës Kombëtare të Rekreacionit Gateway në Sandy Hook, New Jersey, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

Ai u akuzua për DWI, vozitje e pamatur dhe konsumimi i alkoolit në një zonë të mbyllur, tha zëdhënësja Brenda Ling për CNN.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

“Springsteen ishte bashkëpunues gjatë gjithë procesit,” shtoi Ling.

Gjatë fundjavës së Super Bowl, Jeep debutoi në një reklamë me protagonist Springsteen që bën thirrje për unitet kombëtar.

Në dritën e arrestimit të Springsteen, një zëdhënës i Jeep i tha CNN në një deklaratë të mërkurën se kompania do të pauzojë reklamën.

“Do të ishte e papërshtatshme për ne që të komentonim detajet e një çështjeje për të cilën vetëm kemi lexuar dhe nuk mund ta vërtetojmë,” lexohet në deklaratë. “Por është gjithashtu e drejtë që të ndërpresim reklamën tonë të Lojërave të Mëdha derisa të vërtetohen faktet aktuale”.

Springsteen pritet të ketë seancën e tij të parë në çështjen “nga fundi i shkurtit”, sipas Matthew Riley, një zëdhënës i Zyrës së Avokatit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin e New Jersey. /Lajmi.net/