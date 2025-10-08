Këngëtares serbe i ndalohet hyrja në Kosovë
ShowBiz
Anđela Ignjatović Breskvica ka konfirmuar se asaj i është ndaluar hyrja në Kosovë.
Ajo ishte planifikuar të mbante një koncert në Mitrovicë sonte, ku pagesa për angazhimin e artistes është bërë nga Milan Radojiçiq, në koordinim me Listën Serbe.
Rastin e ka konfirmuar për Lajmi.net edhe zëvendësdrejtor i Policisë së Kosovës për veriun, Veton Elshani.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës e kanë monitoruar situatën duke mos e lejuar të kalonte pikën kufitare.