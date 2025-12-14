Kënga kushtuar Albin Kurtit, Hoxha-Llalloshit: Boll qenke koritë, ai kur ka mujt me qit pushkë nuk ka qit

Lajme

14/12/2025 23:02

Kandidatja për deputete e PDK-së, Eliza Hoxha ka reaguar pasi kandidatja për deputete e VV-së, i ka kushtuar këngë Albin Kurtit.

Ajo i ka cituar dy vargje të kësaj kënge, “Nuk jam djalë për me u korite, Jam Albini, pushkë me qiteeee…””.

“Kur ka  mujt me qitë pushkë Albini nuk ka qitë, a për me u koritë, si atëherë e si tash… Edonë, edhe ti boll qenke koritë. Ndjesë”, ka shkruar Hoxha në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i saj:

