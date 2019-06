Skerdi është treguar i hapur me ndjekësit e tij të cilëve u është përgjigjur në Instagram, shkruan lajmi.net.

Njëri prej tyre e ka pyetur lidhur me bashkëpunimet me femra dhe Skerdi ka zbuluar se i radhës do të jetë me një femër.

Pas suksesit të këngës me Norën, mbetet të shihet se kush do të jetë këngëtarja tjetër me të cilën po sjell këngë ai./Lajmi.net/