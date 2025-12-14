Këndoi frazën “Jam Albini, pushkë me qitë”, Sibel Halimi i reagon Edona Llaloshit

Sibel Halimi, kandidate për deputete nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka reaguar ashpër ndaj këngëtares dhe kandidates për deputete nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Edona Llaloshi, e cila këndoi frazën “Jam Albini, pushkë me qitë” në një tubim, duke e cilësuar atë si provokativ. Në reagimin e saj në rrjetin social, Facebook, Halimi…

Lajme

14/12/2025 11:24

Sibel Halimi, kandidate për deputete nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka reaguar ashpër ndaj këngëtares dhe kandidates për deputete nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Edona Llaloshi, e cila këndoi frazën “Jam Albini, pushkë me qitë” në një tubim, duke e cilësuar atë si provokativ.

Në reagimin e saj në rrjetin social, Facebook, Halimi theksoi se romantizimi i dhunës nuk ka vend në art dhe se arti duhet të jetë një forcë për paqe, jo një mjet për të nxitur dhunën.

Sipas saj, vendit i nevojitet paqja dhe mirëqenia, jo glorifikimi i dhunës përmes muzikës.

Halimi përfundoi duke thënë se kur arti humb këtë busull dhe shndërrohet në propagandë, ai nuk është më art, por një mjet manipulimi.

“Romantizimi i dhunës nuk është art Arti nuk është pushkë, as thirrje për të qëlluar. Arti është ndërgjegje, është pyetje, është dritë që e ndal dorën para dhunës. “Jam Albini, pushkë me qitë”, kujt do t’i drejtohen plumbat, artiste e dashur?! “Pushka” e artistit nuk duhet t’i drejtohet askujt si armë, por padrejtësisë si ide, frikës si sistem, dhe heshtjes si bashkëfajësi. Vendit i duhet paqja dhe mirëqenia, jo romantizimi i dhunës.  Artisti ka përgjegjësi të mos bëhet jehonë e instinkteve të errëta, por zë i arsyes, i humanizmit dhe i shpresës.  Kur arti humb këtë busull, ai pushon së qeni art dhe shndërrohet në propagandë”, shkroi Halimi.

Artikuj të ngjashëm

December 14, 2025

KQZ nis dërgimin e 58 mijë pakove me fletëvotime për votimin...

Lajme të fundit

KQZ nis dërgimin e 58 mijë pakove me...

Përvjetori i rënies së Mujë Krasniqit dhe bashkëluftëtarëve,...

Ish-hulumtuesja në Tribunalin e Hagës: Specialja nuk do...

Rama për vendimin e Kushtetueses ndaj Ballukut: U...