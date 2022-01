Këndellet Man United, fiton në udhëtim ndaj Brentfordit

“Djajtë e Kuq” triumfuan me rezultat komod 1-3, shkruan lajmi.net.

Pjesa e parë përfundoi ashtu siç nisi, ngase asnjëra skuadër nuk ia doli ta dërgoi topin në rrjetë, pavarësisht rasteve të shumta.

Brentford ishte më e rrezikshme në këtë pjesë, ku kishin disa goditje të mira, por De Gea ishte gjithmonë në vendin e duhur.

Në pjesën e dytë, Man United ishte skuadër tjetër, duke shënuar tre herë për të arkëtuar pikët e plota.

Fillimisht, Anthony Elanga pranoi në mënyrë maestrale një top nga Fred dhe pastaj e dërgoi në rrjetë me kokë (55′).

Shtatë minuta më vonë, McTominay pasoi për CR7, që dërgoi topin te Fernandes dhe ky i fundit asistoi për Greenwood që realizoi nga afërsia (62′).

Fitoren e Man United e vulosi i inkuadruari Marcus Rashford që shënoi pas një asistimi të Fernandes (77′).

E tëra që bëri Brentford, ishte goli i nderit i realizuar nga Ivan Toney (85′).

Me këtë fitore, Man United renditët në pozitën e shtatë me 35 pikë, derisa Brentford qëndron në pozitën e 14-të me 23 sosh./Lajmi.net/