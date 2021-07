Kendall Jenner merr makinën Porsche për një shëtitje

Dhe, Kendall Jenner u pa të martën kur mori Porsche C4S të saj të cilësisë së mirë për një rrotullim rreth Los Angeles, transmeton lajmi.net.

Gjatë shëtitjes, bukuroshja 25-vjeçare, e veshur me IMG, vuri barkun e sheshtë përpara dhe në qendër të veshur me një bluzë të vogël të thurur me xhinse të zeza me bel të lartë.

Pjesa e sipërme e Kendall u frymëzua qartë nga vitet 2000, duke shfaqur vija të kuqe dhe jeshile të deformuara për një efekt të iluzionit optik të trefishtë.

Duke zbutur dukjen, ajo shtoi xhinse të zeza dhe një çantë që përputhej me një rrip të gjelbër Kelly dhe një pajisje të ngurtë duke i shtuar dukjes sandale të fryra dhe disa bizhuteri të zgjedhura që i përfunduan ansamblin.

Ndërkohë, Kendall shkoi me një pamje bukurie drejt, përpara, duke e mbajtur fytyrën e saj në një shkëlqim natyral.

Vajza nga Calabasas së pari u takua me një mik për drekë para se të hip në veturën e saj.