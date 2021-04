Kendall Jenner fotografohet në New York City me kombinim perfekt të veshjes

Ylli, 25 vjeç, i bëri rrugët e New York City të saj derisa ecte rrugës si pothuajse në pasarelë të modës, transmeton lajmi.net.

Kendall kishte veshur një këmishë të bardhë dhe pantallona të nxira, ndërsa ecte nëpër Apple Big me një palë take me ngjyrë të zezë.

Modelja ishte një vizion i stilit të lehtë në dukjen e saj elegante. Ajo mbante një çantë të vogël të bardhë dhe i shtoi një shkëlqim magjepsës me vathët e saj.

Megjithëse fytyra e saj ishte e mbuluar pas një maske me ngjyrë bezhë, bukuria e brendshme e Kendall shkëlqeu.

Modelja me flokë ngjyrë të zezë u duk se kishte pak grim në fytyrën e saj mahnitëse. Vajza nga California dukej si çdo qytetar i New York e lezetshme ndërsa ecte me shpejtësi nëpër qytetin e madh.

I dashuri i saj Devin Booker, nuk ishte me Kendall. Ndërkohë, modelja ka qenë mjaft private për marrëdhënien e saj me basketbollistin këtë vit megjithatë më në fund e bëri publike në Ditën e Shën Valentinit derisa këto ditë doli edhe në publik bashkë me të./Lajmi.net/