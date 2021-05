Kendall Jenner dhe Devin Booker kalojnë vikendin së bashku

Ajo zgjodhi të kalonte fundjavën e gjatë të pushimeve me të dashurin, Devin Booker.

Supermodelja, 25-vjeçare dhe lojtari i Phoenix Suns, 24 vjeç, u panë duke bërë një vrap të shpejtë në blerje ushqimesh në Jayde’s në Bel Air, California, ku siguruan disa furnizime të nevojshme, transmeton lajmi.net.

Për një shëtitje të shkurtër, ylli u pa çuditërisht e veshur me çizme kauboj me pantallona xhupi para se dyshja të arratisej shpejt në makinën e saj të Chevrolet më 1965.

Kendall, vazhdoi të shtonte në veshjen tashmë të gjallë me një bluzë Ozzy Osbourne me mëngë të gjata të mbuluara me dizajne artistike. Ajo fshehu bukurinë e saj pas një palë syze dielli të zeza dhe një maskë fytyre bezhë.

Ndërsa, Booker u pa në krah të modeles me pantallona dhe një bluzë të bardhë, duke shtruar një xhaketë të zezë mbi dukjen./Lajmi.net/