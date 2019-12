Kendall Jenner dhe Bella Hadid marrin vëmendje nga pushimet në Miami

Teksa po tregonte figurën trupore, Kendall Jenner ishte veshur në një palë me lëkurë të kafshëve, shkruan TheSun, transmeton lajmi.net.

Bella dukej shumë bukur me një palë bikini të zeza, ndërsa në kokë po mbante një shami të kuqe.

Bashkë me Bellën dhe Kendall ishte edhe Kourtney Karashian, ndërsa po shijonin në maksimum plazhin.

Kendall dhe Bella thuhet se për momentin janë beqare, kështu shojonë një udhëtim së bashku vajzat.

Bella së fundi ishte në lidhje me The Weeknd, ndërsa Kendall u lidh së fundi me basketbollistin Ben Simmons. /Lajmi.net/