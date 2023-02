Kënaquni me diell edhe nesër, të dielen bien temperaturat dhe priten reshje bore Gjatë vikendit do të mbajë mot i ndryshueshëm. Të shtunën sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës do të jetë mot kryesisht i ngjashëm, por me vranësira më të theksuara. Gjatë pjesës së dytë të ditës, kryesisht gjatë natës, parashihen riga shiu të cilat intensitetin do të rriten të dielen. Rigat e shiut në orët e vona…