“Kemi luftuar 54 grupe kriminale”, Kurti vazhdon me lëvdata ndaj qeverisë së tij

Këto të dhëna i ka bërë të ditura vetë kryeministri Kurti, përmes një infografike të publikuar në llogarinë e tij zyrtare në ‘Twitter’, ku ka renditur sukseset e arritura gjatë kësaj periudhe, shkruan lajmi.net.

“Sekuestrohen mbi 1.1 ton lëndë narkotike, asgjësohen 54 grupe kriminale, arrestohen 270 zyrtarë shtetërorë dhe publikë për korrupsion dhe shpërdorim detyre”, thuhet në pikën e tretë të kësaj infografike.

Ndërsa, në pikën e 11-të, shefi i qeverisë ka përmendur emërimet e 19 ambasadorëve të karrierës.

“13 ambasadorë dhe 4 konsuj të shkarkuar. Nga 31 ambasada në total, 19 ambasadorë të karrierës, gjashtë prej tyre të emëruar politikisht. Numri më i madh i vizitave të nivelit të lartë në Kosovë dhe më gjerë”, thuhet në infografikë.

This week we marked our government’s first anniversary. In 68 cabinet meetings we’ve adopted 610 decisions, 132 draft laws, 79 appointments, and 19 concept-documents. All was done in difficult times, with zero corruption scandals. pic.twitter.com/jYCvUGLgF6

— Albin Kurti (@albinkurti) March 26, 2022