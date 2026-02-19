“Kemi diskutuar” – Osmani e konfirmon se ka biseduar me Trumpin për Specialen, thotë se kur të vjen momenti ajo dhe Rama do t’i japin detajet e bisedës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thënë se me presidentin amerikan, Donald Trump është diskutuar edhe për Gjykatën Speciale. Megjithatë, ajo në një paraqitje të saj në“Rubikon” nuk dha më shumë detaje. Osmani shtoi se ajo dhe kryeministri Edi Rama do të flasin më në detaje kur “të vjen momenti”rreth kësaj çështje. “Kemi diskutuar. Unë ju…

Lajme

19/02/2026 22:49

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thënë se me presidentin amerikan, Donald Trump është diskutuar edhe për Gjykatën Speciale.

Megjithatë, ajo në një paraqitje të saj në“Rubikon” nuk dha më shumë detaje.

Osmani shtoi se ajo dhe kryeministri Edi Rama do të flasin më në detaje kur “të vjen momenti”rreth kësaj çështje.

“Kemi diskutuar. Unë ju kisha lutur për mirëkuptimin tuaj. Nuk besoj që është në interesin e Kosovë në qoftë se japim më shumë detaje rreth kësaj. Mirëpo, dua të sigurojë që i kemi diskutuar të dyja temat dhe kemi marrë garanca të fuqishme.

“Natyrisht që kur të vjen momenti edhe unë, edhe kryeministri Rama do të flasim më në detaje për këtë temë, por e kemi informuar në detaje për këto dy tema, dhe sërish dua ta them, sot ka qenë një ditë jashtëzakonisht e mirë për Kosovën” – ka thënë ajo.

Artikuj të ngjashëm

February 19, 2026

E premte me mot të vranët dhe reshje shiu

February 19, 2026

Qeveria mblidhet në mëngjes, Kuvendi shqyrton në lexim të dytë Projektligjin...

February 19, 2026

Kosova, Shqipëria, çështja e Gjykatës Speciale dhe Palestina – çka u...

February 19, 2026

Trump falënderon një nga një liderët e Bordit të Paqes: Presidente...

February 19, 2026

Trump nis fjalimin në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes:...

February 19, 2026

Arrestohet francezi pedofil në Marok – përdhunoi 89 djem, njihej si...

Lajme të fundit

E premte me mot të vranët dhe reshje shiu

Shpërthen Elijona, i quan fake Londrimin dhe Klodin

Qeveria mblidhet në mëngjes, Kuvendi shqyrton në lexim...

Kosova, Shqipëria, çështja e Gjykatës Speciale dhe Palestina...