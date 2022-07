Kelmendi viziton krerët e UÇK-së në Hagë: Kjo gjykatë është e njëanshme 

Gazetari Adriatik Kelmendi, ka njoftuar se ai ka vizituar krerët e UÇK-së.

Kelemendi, gjatë vizitës së tij është takuar me Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin dhe Jakup Krasniqin, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se Gjykata Speciale është një gjykatë e njëanshme e bërë kundër një etnie, asaj shiqiptare.

Ai po ashtu ka thënë se gati 25 vjet pas fillimit të luftës, në procese gjyqësore janë disa shqiptarë që luftuan për t’u çliruar nga krimet e Millosheviqit, kurse Millosheviqi nuk u dënua kurrë dhe serbë të niveleve të larta nuk ka nëpër gjykata për krimet e shumë luftërave që kanë zhvilluar.

Postimi i plotë:

Në emër të drejtësisë!

Sapo përfundova vizitat te Hashim Thaçi, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi në Hagë, ku e takova edhe Kadri Veselin.

Dy herë e kam intervistuar dhe kam dëgjuar argumentet e Presidentes së Dhomave të Specializuara, gjyqtares Ekaterina Trendafilova, me të cilën kemi dakorim edhe për një intervistë të tretë.

Disa herë i kam intervistuar dhe kam dëgjuar argumentet e avokatëve ndërkombëtarë dhe vendorë të të akuzuarve.

Vazhdoj ta mendoj, ta shkruaj dhe ta them me zë të lartë atë që ua kumtoj edhe diplomatëve të huaj dhe kujtdo që i intereson, se:

– Kjo gjykatë është e njëanshme se është bërë kundër një etnie, asaj shqiptare, dhe si e tillë është e paprecencë në analet e drejtësisë;

– Është nisur me një supozim për krime të caktuara si “trafikimi i organeve”, por ka përfunduar me aktakuzë krejt gjithpërfshirëse;

– Është e çuditshme se me krimet e supozuara të ndërlidhura me luftën janë marrë Gjykata e OKB-së në Hagë, gjykatat e UNMIK-ut, ato të EULEX-it, gjykatat vendore dhe gjykatat e Serbisë, por tash u desh të krijohet edhe një kreaturë hibride që fillon me diçka e trajton krejt tjetërçka;

– Është krejtësisht joprofesionale që procedurat gjyqësore të zgjasin përtej çfarëdo afati ligjor dhe të bien ndesh edhe me Kushtetutën e Kosovës, me ligjet e së cilës është themeluar dhe askush të mos thirret në përgjegjësi për këto lëshime;

– Dhe se, mbi të gjitha, gati 25 vjet pas fillimit të luftës, në procese gjyqësore janë disa shqiptarë që luftuan për t’u çliruar nga krimet e Millosheviqit, kurse Millosheviqi nuk u dënua kurrë dhe serbë të niveleve të larta nuk ka nëpër gjykata për krimet e shumë luftërave që kanë zhvilluar.

Gjithmonë jam angazhuar për viktimat dhe për drejtësinë. Vazhdoj të angazhohem për viktimat dhe për drejtësinë.

Por të gjithë e dimë se nganjëherë është një vijë shumë e hollë që ndan drejtësinë me padrejtësinë. Se duke mos pasur kujdes, mund të shkaktohen viktima të tjera.

E pastaj në vend të drejtësisë arrijmë – padrejtësinë! /Lajmi.net/