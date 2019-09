Kelmendi: Pa PDK-në, zor me e mendu Kosovën e lirë dhe shtet

Ai potencon se mbrëmë kanë pasur një tubim në shkollën ‘Ismail Qemajli’, me diku rreth 250 simpatizantë të PDK-së.

Ja njoftimi i plotë:

Pa Partine Demokratike asht zor me mendue Kosoven te lire dhe shtet!

Mbrame, ne oborrin e shkolles “Ismail Qemajli”, kandidatet per Kuvendin e Kosoves nga Prishtina, paten nji tubim te mrekullueshem me diku 250 anetare e simpatizante te PDK. Ne fjalen time potencova qe te gjitha partite kane kuptimin dhe domethanien e vet, por pa Partine Demokratike te Kosoves, Kosova nuk kuptohet e as s’un dekodohet. Pa PDK asht zor me kuptue Kosoven e lire e shtet. Krejt partite kane domethanien e vet, por asht Partia Demokratike e Kosoves e cila per asnji sekonde nuk i vuni ne pikepyetje lidhjet dhe miqesine e madhe me Shtetet e Bashkueme te Amerikes. PDK jo vetem ka me vazhdu me i kultivue dhe me i forcue keto relacione, por ka me qene forca qe ka me i mbrojte keto relacione dhe me thellue miqesine, bashkepunimin dhe partneritetin e Kosoves me SHBA. /Lajmi.net/