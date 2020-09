Kelmendi nga Uashingtoni: Nëse ka pajtim mes palëve për marrëveshjet, në takimin e nesërm do të jetë prezent Trump

Pjesëmarrja ose jo e presidentit amerikan në takimin e 4 shtatorit varet nga fakti nëse delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë do të arrijnë të dakordohen sot për marrëveshjet.

Ajo që mëson po ashtu Klan Kosova është që tashmë janë prezantuar projektet nga pala kosovare.

“Në takim kanë qenë qysh sot edhe pala serbe. Sipas burimeve nga delegacioni i Kosovës do të ketë ndoshta edhe befasi të këndshme. Synohet që të arrihen sot marrëveshjet në mënyrë që nesër të shkohet në Shtëpinë e Bardhë dhe të ndërmjetësojë takimin, siç merr vesh Klan Kosova, edhe vet presidenti amerikan Donald Trump”.

“Nëse sot do të ketë pajtim mes palëve, pra do të arrihen marrëveshjet, atëherë nesër do të jetë prezent presidenti amerikan Donald Trump për t’i uruar apo nënshkruar ato varësisht se cila formë do të përzgjedhet. Pjesëmarrja e Donald Trump do të varet nga rezultatet e takimeve sot”, ka deklaruar Kelmendi.

Pas pauzës, do të vazhdojë edhe pjesa e dytë e takimit.