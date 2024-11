Kelmendi-Bajramit: Ku është avulluar projekti 5.6 milionë euro për platformën e digjitalizimit të arsimit që nuk e kemi gjetur askund?!

Kelmendi ka shkruar se me 18 mars 2020 janë pranuar kredencialet për qasje në platformën digjitale të arsimit nga Hykmete Bajrami, ministre e Arsimit, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, kjo platformë ka kushtuar 5.6 milionë euro, “paratë kanë shkuar dhe platforma nuk gjendet askund”.