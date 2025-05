Kelly rrëfen për bashkëpunimet me Eglin dhe Xhenetën, tregon se me cilën do të punonte përsëri Këngëtari dhe ish-banori i Big Brother VIP Albania, Kelly, ishte së fundmi i ftuar në emisionin “S’e Luan Topi”, ku ndau me publikun përjetimet nga rrugëtimi i tij në ‘reality show’ dhe sfidat që ka përjetuar në jetën personale. Në një bisedë të sinqertë, Kelly rrëfeu për momentet e vështira që ka kaluar kur bashkëshortja…